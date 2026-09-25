Espulso dal territorio dello Stato un cittadino extracomunitario di 26 anni.

AVELLINO- Nella giornata di ieri, un cittadino extracomunitario di anni 26, irregolare sul territorio nazionale, dopo essere stato controllato e denunciato per detenzione di stupefacenti da personale dell’Ufficio Prevenzione Generale, è stato successivamente raggiunto da provvedimento di espulsione ed accompagnato presso Centro di Permanenza per Rimpatrio a cura Ufficio Immigrazione della Questura di Avellino. Continua l’attenzione della Polizia di Stato in Provincia nel contrasto agli stupefacenti e all’immigrazione irregolare.
Redazione Irpinia
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