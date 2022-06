Prc Irpinia, sabato la festa di tesseramento ad Avellino

Comunicato stampa del coordinatore provinciale del PRC Irpinia, Antonio Marzio Liuzzi: “Invitiamo tutte le giovani e i giovani a partecipare Sabato 4 Giugno alla festa di tesseramento delle/dei Giovani Comuniste/i di Avellino e provincia. L’evento si terrà nel provveditorato agli studi in via G. Marotta di Avellino. A partire dalle 17 saremo operativi nel fare dibattiti, per discutere sulla situazione politica nel capoluogo Irpino, e di tanti altri temi come quello della scuola, dei diritti della comunità LGBTQI+. Ci sarà anche Musica e un aperitivo.

Questa iniziativa nasce dalla volontà di organizzare in questa città, non solo un’opposizione dichiaratamente comunista, ma anche un’alternativa agli schieramenti del centrodestra e del centrosinistra. Discuterne liberamente, parlare, dialogare su quel che va fatto in questo capoluogo per renderlo un posto migliore, può essere un inizio.

Naturalmente sarà anche un momento di divertimento accompagnato da buona musica, cibo e bevande. Si tratta di fare un’iniziativa sociale e aperta della quale siano protagonisti i giovani. Quello di sabato sarà un momento di confronto, divertimento e aggregazione”.