PRC Avellino, D’Argenio: “Ennesimo atto della farsa festiana”

“Prima di tutto esprimiamo solidarietà alle testate giornalistiche irpine escluse dalla conferenza stampa dell’ex sindaco Festa. Un atto di arroganza e di mancanza di spirito democratico intollerabile da parte di chi ha ricoperto ruoli istituzionali giurando sulla Costituzione italiana. In secondo luogo, ci ritroviamo costretti ancora una volta a constatare il baratro in cui è caduta la politica cittadina. Dopo aver assistito a cambi di gruppo inspiegabili all’interno della maggioranza, se non per ragioni indicibili, ora il taumaturgo della politica cittadina ci spiega che il problema sono gli emendamenti al bilancio, dopo che mesi fa ha spiegato che il problema erano le linee programmatiche. Quanto invece è evidente è che il problema è esclusivamente di potere, di visibilità e di protagonismo. In vista del voto sul bilancio ci aspettiamo che finalmente ci sia un sussulto di dignità della Sindaca di fronte allo stillicidio di attacchi e delegittimazioni. Faccia i conti con la sua maggioranza fino in fondo oppure prenda atto che non è più in grado di andare avanti e si dimetta. La città non può più assistere inerme a questo scempio”. Così Costantino D’Argenio per il PRC Avellino.