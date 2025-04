Conferenza Festa, le note di Ordine dei Giornalisti e Sugc: lesa la libertà di stampa

L’Ordine dei Giornalisti della Campania esprime piena e convinta solidarietà alle redazioni di Avellino Today, Irpinia TV, Orticalab e Anteprima24, “per la grave esclusione subita in occasione della conferenza stampa indetta dall’ex sindaco Gianluca Festa”. Lo dichiarano Ottavio Lucarelli e Alessandra Malanga, presidente e consigliere dell’Ordine dei giornalisti della Campania. “Negare l’accesso a giornalisti e testate non graditi rappresenta un atto profondamente lesivo della libertà di stampa, principio fondante della nostra democrazia, sancito dall’articolo 21 della Costituzione italiana”, osservano Lucarelli e Malanga evidenziando che il lavoro della stampa “va sempre tutelato”.

SUGC: FESTA CONFERMA “ALLERGIA” ALL’INFORMAZIONE CHE FA IL PROPRIO MESTIERE

Una nota sulla vicenda arriva anche dal Sindacato Unitario Giornalisti della Campania, firmato dalla segretaria regionale Geppina Landolfo e dal segretario provinciale di Avellino Amedeo Picariello: “L’ex sindaco di Avellino, Gianluca Festa, giornalista pubblicista, conferma la sua “allergia” all’informazione che fa il proprio mestiere. Il sindacato unitario giornalisti della Campania esprime vicinanza ai colleghi di Irpinia tv, Avellino today, Orticalab e Anteprima 24 ai quali non è stato espressamente consentito di prendere parte ad una conferenza stampa convocata dall’ex primo cittadino. Non è la prima volta che Festa assume atteggiamenti sprezzanti nei confronti di giornalisti che lui stesso definisce “non graditi”. Un episodio da condannare e che deve indignare l’intera categoria”.