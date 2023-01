Pratola Serra, Terra Nuova: “Così fan tutte parte 2, la pezza è peggio del buco”

Si riporta comunicato stampa sulla Piscina Comunale da parte del Gruppo Consiliare di minoranza Terra Nuova di Pratola Serra.

Apprendiamo, con non poco stupore, dall’albo pretorio on line del Comune di Pratola Serra che, con Determinazione del Settore IV Tecnico – Manutenzione, Patrimonio, LL. PP. Programmazione, Edilizia Scolastica n° 10 del 23/01/2023 pubblicata il 27/01/2023, si procede all’ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA della Determinazione del Settore IV Tecnico – Manutenzione, Patrimonio, LL. PP. Programmazione, Edilizia Scolastica n° 36 del 30/12/2022 pubblicata il 10/01/2023 che prevedeva l’affidamento diretto, alla società di Ingegneria ZIGARELLA Srl, con sede in Mercogliano (Av), dell’incarico professionale per l’elaborazione di un Progetto di fattibilità tecnico economica per la Riqualificazione ed Adeguamento della Piscina Comunale di Pratola Serra, per un importo pari ad € 20.940,89, contributo assegnato dal Governo per la “Ripartizione del Fondo per la progettazione territoriale ”, avvenuta con una forma “irrituale” e “anomala” di AUTOCANDIDATURA della società in questione attraverso una pec inviata in data 17/12/2022 (di SABATO con uffici comunali chiusi).

Noi avevamo sollevato la questione mettendo in evidenza la “irritualità” dell’affidamento e “l’anomalia” dell’AUTOCANDIDATURA della società ZIGARELLA.

Avevamo posto delle domande al Sindaco, alla luce della Trasparenza, Legalità e dalla volontà di premiare le eccellenze del nostro paese, tanto sbandierate in campagna elettorale e da 15 anni a questa parte, in riferimento alla mancata pubblicazione di un avviso pubblico, al mancato invito ad altri professionisti, men che meno di Pratola Serra, alla curiosità di capire come mai la società ZIGARELLA si fosse autocandidata e se a Pratola Serra non ci fossero ingegneri e architetti con adeguata competenza e requisiti per redigere un siffatto progetto.

La risposta quale è stata?

Il Responsabile del Settore IV, Arch. Pasquale Capone, nella Determina di annullamento fà riferimento ad una mancata chiarezza della normativa in materia sulla necessità di adire i mercati elettronici per affidare lavori e servizi di architettura e ingegneria per importi superiori ad € 5.000 e di prendere atto della volontà della nuova Amministrazione nell’applicare le linee di indirizzo dettate dalla Commissione straordinaria in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture.

Se vi erano questi dubbi normativi e vi era questa volontà dell’Amministrazione, perché si è proceduto lo stesso all’affidamento diretto??????

Vuoi vedere che la procedura di affidamento diretto non era poi TANTO CORRETTA e che la cosa sarebbe passata in sordina senza che il gruppo “TERRA NUOVA” ne sollevasse anomalie e incongruità?????

La cosa che desta maggiore scalpore è che il Responsabile del Settore IV, Arch. Pasquale Capone, nella Determina in questione, procede all’ANNULLAMENTO dell’affidamento diretto alla società ZIGARELLA e, allo stesso tempo, AVVIA una “TRATTATIVA DIRETTA” sul MEPA per l’affidamento in questione con un unico operatore che, manco a farlo apposta, è la società di Ingegneria ZIGARELLA Srl, con sede in Mercogliano (Av)………. Cambia la modalità ma il risultato è sempre lo stesso……Siamo alle comiche….

Prendiamo atto, a questo punto, che senza il nostro intervento l’affidamento diretto non sarebbe mai stato ANNULLATO e che, soprattutto, permane la volontà di affidare il progetto di riqualificazione e adeguamento della Piscina Comunale alla società in questione, escludendo, a priori, i tanti professionisti Pratolani e non ai quali vanno riconosciute adeguate professionalità, competenza e preparazione.

In pratica si è tentato di mettere una pezza (risultata essere peggio del buco) ad un provvedimento non proprio corretto pur di raggiungere lo stesso risultato……

Attraverso questo “PAPOCCHIO” connotato da tante anomalie e tante zone d’ombra, la tanto decantata Trasparenza e la tanto auspicata Legalità, sbandierate ai quattro venti, vanno a farsi benedire…….

Alla luce di tutto ciò riteniamo giusto e doveroso, da parte nostra, fare i dovuti approfondimenti e, nel caso, interessare le autorità competenti per accertare eventuali responsabilità.