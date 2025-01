Pratola Serra, sbloccati i fondi per il completamento della scuola primaria

“Il nuovo anno si apre con una notizia straordinariamente positiva per l’intera comunità di Pratola Serra. Dopo due anni di intenso lavoro, impegno e costanti interlocuzioni con la Regione Campania, culminate in un dialogo diretto con il Governatore Vincenzo De Luca e l’Onorevole Enzo Alaia, la Giunta regionale ha incluso il completamento dell’edificio scolastico adibito a scuola primaria, situato in via Carmine Marano, in un primo elenco di opere già avviate e non ancora concluse. Tale inclusione è stata resa possibile grazie a una programmazione regionale che destina un importo complessivo massimo di 100 milioni di euro, garantendo la copertura finanziaria necessaria per queste opere strategiche.” Così un una nota il Sindaco di Pratola Serra, Gerardo Galdo.

“Questo risultato – aggiunge Galdo – rappresenta un traguardo di primaria importanza per Pratola Serra e costituisce un esempio concreto di come la collaborazione tra istituzioni locali e regionali possa portare a risultati significativi e tangibili per i cittadini. L’edificio scolastico “Basile”, al centro di questa vicenda, è stato oggetto di un’attenta analisi e di lunghe trattative, che hanno evidenziato la necessità di intervenire con priorità assoluta. Il provvedimento adottato dalla Giunta Regionale risponde alle esigenze educative della comunità, ma è anche un simbolo di rinascita e progresso per l’intero territorio.”

“La delibera regionale rappresenta un passo avanti decisivo verso la realizzazione di una struttura scolastica moderna e funzionale, destinata a diventare un punto di riferimento per le nuove generazioni. L’Amministrazione Comunale, pertanto, desidera ringraziare tutte le parti coinvolte, dai rappresentanti politici ai tecnici e funzionari regionali, fino a ogni cittadino che ha sostenuto questo percorso con determinazione e fiducia. Guardiamo al futuro con ottimismo e determinazione, certi che – conclude il Sindaco – il 2025 sarà un anno di cambiamenti e opportunità per Pratola Serra e per le sue giovani generazioni.”