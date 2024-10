Pratola Serra, rigettata la richiesta di ineleggibilità per Silano: era candidabile

PRATOLA SERRA- “Il Tribunale di Avellino definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: rigetta le domande; condanna gli attori a pagare le spese del giudizio che si liquidano in euro 7.600,00 per compenso di difesa, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, quanto a Silano Nicola, in pari misura quanto al Comune di Pratola Serra, e in misura identica quanto ai convenuti Ministero dell’Interno e Prefettura di Avellino, questi ultimi due unitamente considerati”. I giudici della Prima Sezione Civile del Tribunale di Avellino hanno rigettato il ricorso per l’incandidabilita’ del consigliere comunale Nicola Silano, eletto nelle fila della maggioranza di Gerardo Galdo ed attuale vice sindaco. Il ricorso per la verifica della ineleggibilità di Silano era stato presentato dai consiglieri Aufiero Antonio, Capone Angelo, Galdo Armando e Fabrizio Graziano della lista risultata sconfitta alle amministrative. In buona sostanza veniva rilevato che Silano non doveva partecipare quale candidato alla

consultazione elettorale poiché in situazione di ineleggibilità in quanto risultava aver riportato condanna penale irrevocabile e che la sua partecipazione aveva inficiato anche l’esito complessivo delle elezioni e che avendo riportato voti (201) superiori alla metà del distacco tra le due liste. Per questo avevano chiesto accertarsi l’ineleggibilità del Silano e la invalidità dei risultati elettorali. Una tesi respinta dallo stesso Silano, il Ministero e la Prefettura hanno osservato che l’eletto di cui è contestata la candidabilità non aveva riportato la condanna penale per il reato indicato dai consiglieri di minoranza sebbene la sola e diversa condanna per il medesimo reato ma soltanto tentato”. Motivo per cui, alla luce anche di una sentenza specifica della Suprema Corte, i giudici hanno stabilito che : “La causa di ineleggibilità invocata dagli attori non sussiste”.