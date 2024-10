False fatturazioni Aias, assolti nel processo bis Bilotta e Preziuso e altri cinque

AVELLINO- Tutti assolti dall’accusa di emissione di false fatturazioni per operazioni inesistenti nel filone bis dell’inchiesta su Aias, per Gerardo Bilotta, gia’ alla guida dell’Associazione anche l’assoluzione dall’accusa di truffa. Due condanna invece per l’utilizzo di false fatturazioni per una vicenda residuale e non relative ad Aias, a un anno e cinque mesi ed un anno e tre mesi con pena sospesa. Il giudice monocratico del Tribunale di Avellino Fabrizio Ciccone, accogliendo la tesi dei difensori, gli avvocati Quirino Iorio, Guglielmo Scarlato, Giovanni Caso e Gianluca Spera, ha mandato assolti i sette imputati dall’accusa a loro carico “perché il fatto non costituisce reato”. Le motivazioni saranno sepositate entro novanta giorni ma è verosimile che la tesi difensiva, in particolare il fatto che l’ Aias non avesse bisogno di utilizzare fatture false per fini di detrazione fiscale e la circostanza che non ci fossero costi gonfiati, avrà attecchito sulla decisione del giudice. Assolti in particolare Massimo Preziuso e Gerardo Bilotta, che venivano considerati “registi” dell’operazione delle false fatturazioni.