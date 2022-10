Pratola Serra, ricusato una candidato alla lista Terra Nuova

PRATOLA SERRA – La lista Terra Nuova finisce nella tagliola delle verifiche della Sec (la Sottocommissione Elettorale Circondariale). Come anticipato, dalla ricognizione ai raggi X delle ventiquattro candidature da parte della Prefettura è arrivata la ricusazione di uno dei candidati in corsa con l’ex sindaco Antonio Aufiero, si tratta di Massimo D’Amore.

E lo stesso Aufiero, che solo sabato ai nostri microfoni aveva rassicurato su una situazione subito rientrata, ha dovuto invece chiarire, smentendo se stesso, che la ricusazione c’era stata e pubblicando anche il certificato del casellario giudiziale del candidato stesso: “Elezioni amministrative di Pratola Serra – Comunico a tutti i cittadini di Pratola Serra che è stato escluso dalla lista il candidato D’Amore Massimo. Avverso tale esclusione sono in corso verifiche ed approfondito accertamento. Nell’interesse principale di Massimo e nell’interesse della lista mi preme pubblicare il Casellario Giudiziale da cui non si evince alcun reato. Tanto è dovuto per dovere di trasparenza e di informazione”.