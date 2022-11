Pratola Serra, oggi elezioni straordinarie nel comune sciolto per ingerenza della criminalità organizzata

Le elezioni comunali, per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale di Pratola Serra, si terranno oggi 27 novembre con 2 candidati in corsa per la fascia tricolore. L’eventuale turno di ballottaggio è previsto per il giorno 11 dicembre 2022.

Nella giornata di oggi sono oltre 17mila gli elettori che sono interessati dal turno straordinario in tre comuni italiani, i cui consigli erano stati sciolti, ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 267/2000, per infiltrazioni della criminalità organizzata. Sono più di 4 mila votanti a Pratola Serra; oltre 9 mila i cittadini chiamati al voto a Cutro, in provincia di Crotone; circa 3.800 gli elettori a Sant’Eufemia d’Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria.

Per gli elettori che dovranno raggiungere il proprio comune per le votazioni sono state previste agevolazioni tariffarie per i viaggi ferroviari, via mare e autostradali.