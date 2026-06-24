Pratola Serra, il recupero del disavanzo supera anche le aspettative e le previsioni

PRATOLA SERRA- Recupero oltre le stesse previsioni per il disavanzo del Comune di Pratola Serra. E’ quello che sottolineano on una nota gli amministratori del comune dell’ hinterland avellinese dopo l’ approvazione del Rendiconto, il Sindaco Gerardo Galdo e l’Amministrazione comunale hanno espresso : “soddisfazione per l’esito del rendiconto 2025, che registra un disavanzo pari a -2.901.337,89 euro, migliorativo rispetto alla previsione formulata dai commissari, che indicava un valore di -3.589.049,81 euro. Recuperati quasi 700.000 euro rispetto alla tabella di marcia prevista dal piano di riequilibrio commissariale”. Sottolineando come : “si tratta di un risultato significativo che testimonia il percorso di risanamento intrapreso dall’Ente e che potrà contribuire, nel tempo, a creare le condizioni per una importante riduzione della pressione fiscale.L’abbattimento anticipato del debito alleggerisce i sacrifici richiesti per le prossime annualità, liberando prima del previsto risorse da poter destinare per la nostra comunità e pone l’Ente in una condizione di maggiore affidabilità e credibilità istituzionale al cospetto di Cosfel( Commissione per la Stabilità Finanziaria)e Corte dei Conti”. Infine “L’Amministrazione sottolinea l’impegno profuso in questi anni di mandato, finalizzato al recupero della stabilità finanziaria e al completamento del programma elettorale.Si ringrazia la cittadinanza per il sostegno e l’incoraggiamento costante, nella consapevolezza che il percorso di rilancio del Comune proseguirà nei prossimi mesi”.