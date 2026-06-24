Agguato di Viale Italia, domiciliari fuori regione per Vittorio Casanova

AVELLINO- A tre mesi dalla condanna a dieci anni per tentato omicidio, il GIP del Tribunale di Avellino ha accolto l’istanza di arresti domiciliari fuori regione avanzata dal penalista Gaetano Aufiero, difensore di Vittorio Casanova, che ha lasciato il carcere per raggiungere la città fuori dalla Campania dove sarà sottoposto alla misura meno afflittiva. Lo scorso 14 marzo il ventiduenne era stato condannato a dieci anni di carcere (sette anni di reclusione per Angelo Marrone, 19 anni, di Altavilla Irpina, a cui erano stati concessi gli arresti domiciliari) entrambi difesi dal penalista Gaetano Aufiero e accusati del tentato omicidio di tre ragazzi a bordo di una Polo avvenuto lo scorso 19 agosto 2025 nel centro della città capoluogo, entrambi destinatari di un decreto di fermo della Procura e della misura disposta dal Gip del Tribunale di Avellino Giulio Argenio, che aveva emesso nei loro confronti la misura cautelare in carcere per tentato omicidio. Il sostituto procuratore che ha coordinato le indagini, il pm Fabio Massimo Del Mauro aveva chiesto una condanna a dodici anni di reclusione . Gia’ il Gip del Tribunale di Avellino Giulio Argenio aveva escluso l’aggravante della premeditazione. Decisivi gli indizi raccolti dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Avellino, coordinati dalla Procura. In particolare alcuni dettagli emersi dalla visione delle immagini della videosorveglianza e le testimonianze raccolte nelle ore successive al raid. A partire da dettagli degli abiti e delle scarpe dei presunti autori.