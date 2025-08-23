Pratola Serra, il programma dei festeggiamenti patronali dal 5 all’8 settembre

Pratola Serra si prepara a celebrare i festeggiamenti patronali in onore di Maria S.S. Addolorata e San Gerardo Maiella, in programma dal 5 all’8 settembre 2025.

Il Comitato Festa, il Sindaco, l’Amministrazione Comunale e la Parrocchia Maria S.S. Addolorata rendono noto il calendario degli eventi civili e religiosi, che animeranno il centro cittadino con musica, spettacoli e momenti di devozione.

Programma civile – Corso Vittorio Emanuele

• Venerdì 5 settembre – ore 21:30: spettacolo musicale con i BEAT ’90 – Circus Edition

• Sabato 6 settembre – ore 21:30: show comico con l’attore Francesco Procopio e concerto del gruppo Jovalive – Jovanotti Official Tribute

• Domenica 7 settembre – ore 21:30: grande concerto bandistico “Città di Fisciano”

• Lunedì 8 settembre – ore 21:30: gran finale con il concerto di Andrea Sannino, noto cantautore napoletano apprezzato dal pubblico per la sua voce e i suoi successi musicali.

Le luminarie saranno a cura della ditta Lumilux di Antonio Nicodemo, mentre lo spettacolo pirotecnico sarà realizzato dalla ditta Marano Fireworks di Marano Carmine.