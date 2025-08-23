Anziano scomparso a Sant’Angelo dei Lombardi: s’intensificano le ricerche

La famiglia di Giuseppe Scuotto, nato il 27/03/1957 a Sant’Angelo dei Lombardi e residente a Villalvernia (AL), è profondamente preoccupata per la sua scomparsa.

Il signor Scuotto si è allontanato a piedi da Contrada Ruggiano, Sant’Angelo dei Lombardi, e da quel momento non si hanno più sue notizie.

Al momento dell’allontanamento indossava una polo rossa e pantaloni marroni.

Sono impegnati attivamente nelle ricerche i Carabinieri, la Protezione Civile Comunale, che esprimono la loro piena vicinanza alla famiglia.