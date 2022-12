A Pratola Serra il Natale è bello e buono. E ricco di musica, anche in piazza, con falò e concerti. Il Comune e la Pro Loco si sono dati un gran da fare per allestire un cartellone che possa allietare questo periodo festivo, con tanti appuntamenti variegati. Già lo scorso 10 dicembre si è dato il via alle iniziative che proseguiranno fino al 6 gennaio.

Domani,venerdì 23 dicembre – antivigilia – , si potrà andare a spasso con Babbo Natale lungo corso Vittorio Emanuele a partire dalle 9.30. Alle 21, invece, tombolata di beneficenza dell’A.S. Serra presso il centro di comunità a Serra di Pratola.

Il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, in piazza Mercadante San Michele, dalle 20, si esibiranno i “Popolar project” (nome momentaneo), ovvero: Gianluca Manganiello alla chitarra, Gianluca Colella fisarmonica, Nicola Russo, batteria e tammorre, Andrea Petruzziello, basso e flauto traverso, e Assunta Lepore, voce.

Un concerto da non perdere, travolgente, abbinato ad un falò. Tanti ancora gli eventi in programma per il Natale a Pratola Serra, tra cui la competizione culinaria “Lo struffolo d’oro” prevista per il 29 dicembre, e la tombolata pratolana accompagnata dalla musica dei “Pratola Folk”.

Il 6 gennaio, infine, la befana vien di giorno, in corso Vittorio Emanuele, alle 16.