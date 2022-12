Avellino, a rione Ferrovia c’è il cesto della gentilezza. Come è capitato già nel 2021, l’accorsato store di bici, “Av Bike”, mette a disposizione – non solo in questo periodo natalizio – il “cesto della gentilezza”.

“Per chi non ha la possibilità noi abbiamo la responsabilità”, afferma la titolare, Emilia Falciano, sempre sensibile alle problematiche ed alle iniziative a sfondo sociale. L’appello, dunque, è quello di riempire il cesto, lasciando al suo interno tutto quello che non occorre più.

Oppure, è possibile anche acquistare qualcosa da lasciare nel cesto (integratori, luci, camera d’aria, caschi, borselli, leva gomme).