A Pratola Serra il concerto di Franco Ricciardi

Pratola Serra si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi e sentiti dell’anno. Dal 5 al 7 settembre 2026 la comunità pratolana si ritroverà per i solenni festeggiamenti in onore dei Santi Patroni Maria Santissima Addolorata e San Gerardo Maiella, con un programma che unirà fede, tradizione, musica e spettacolo.

Come ogni anno, i festeggiamenti rappresenteranno un momento di forte partecipazione e condivisione, nel segno di una tradizione profondamente radicata nella storia e nell’identità del paese.

Accanto alle celebrazioni religiose, cuore della festa patronale, il programma civile prenderà il via sabato 5 settembre alle ore 22:00 con DIPINTO, uno dei nomi emergenti più seguiti della nuova scena rap e urban campana.

Un artista giovane, ma con un percorso che ha già raggiunto un palcoscenico nazionale di assoluto prestigio: nel 2023 Dipinto è stato infatti tra i 12 finalisti di SANREMO GIOVANI, un passaggio importante della sua carriera che lo ha portato all’attenzione del grande pubblico nazionale.

Da allora la sua crescita è proseguita rapidamente, soprattutto sulle piattaforme digitali. Oggi conta oltre 1,3 milioni di ascoltatori mensili, con brani capaci di totalizzare milioni di riproduzioni: Via dei Mille ha superato i 18 milioni di ascolti e Invincibile si avvicina ai 14 milioni.

Una crescita consacrata proprio in questi giorni da un nuovo, importante traguardo: Dipinto ha conquistato il suo primo DISCO D’ORO, una certificazione arrivata a pochissimi giorni dal concerto di Pratola Serra e che conferma il momento particolarmente felice vissuto dal giovane artista campano.

Nel suo percorso figurano inoltre collaborazioni con importanti esponenti della scena urban italiana, tra cui Rocco Hunt, con il quale ha inciso ’O bene e ’o male. Un percorso in continua ascesa, che testimonia la capacità di Dipinto di intercettare soprattutto il pubblico più giovane e di ritagliarsi uno spazio sempre più importante nel panorama musicale contemporaneo.

Domenica 6 settembre, alle ore 21:30, spazio alla tradizione con il Grande Concerto Bandistico “Città di Bracigliano”, espressione di quella cultura musicale che da generazioni accompagna le feste patronali e rappresenta una parte importante della loro storia e identità.

Il gran finale è in programma lunedì 7 settembre alle ore 21:30 con FRANCO RICCIARDI, uno degli artisti più rappresentativi della musica napoletana contemporanea.

Cantautore e interprete capace di attraversare oltre trent’anni di musica napoletana, evolvendone linguaggi e sonorità, Ricciardi ha costruito una carriera che dalla periferia di Napoli lo ha portato sui grandi palcoscenici della musica e del cinema italiano.

Nel corso degli anni ha collaborato con numerosi artisti della scena nazionale e ha legato la propria musica anche a importanti produzioni cinematografiche e televisive. La sua voce è entrata nelle case di milioni di italiani anche attraverso la televisione nazionale: insieme ad Andrea Sannino ha interpretato uno dei brani scelti come colonna sonora di Domenica In, lo storico programma di Rai 1.

A certificare il valore del suo percorso artistico sono soprattutto due David di Donatello: nel 2014 ha conquistato il premio per la Migliore Canzone Originale con ’A verità, dalla colonna sonora del film Song’e Napule dei Manetti Bros.; nel 2018 è arrivato il secondo David, ancora una volta per la Migliore Canzone Originale.