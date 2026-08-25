Meteo, arriva l’impennata termica: punte di 38-39 gradi anche in Irpinia

Una vasta massa d’aria di origine nordafricana si sta preparando a risalire la Penisola, portando sulla provincia avellinese una significativa impennata dei valori termici, destinata a farsi sentire soprattutto nella seconda parte della settimana. Il cuore dell’offensiva anticiclonica si concentrerà tra giovedì e sabato mattina, quando le massime potranno toccare punte di 38-39 gradi nelle aree pianeggianti e di bassa collina della Valle Ufita, del Baianese e della Valle Caudina. Ma il rialzo termico riguarderà trasversalmente tutto il territorio: anche nei centri montani dell’Alta Irpinia e del Partenio si supererà agevolmente la soglia dei 30 gradi, con condizioni particolarmente afose nei fondovalle meno ventilati.

A caratterizzare questa fase non sarà tanto l’umidità – che si manterrà su valori molto contenuti, intorno al 20% – quanto piuttosto la secchezza dell’aria e l’intensità dell’irraggiamento solare. Un mix che, se da un lato renderà il caldo meno opprimente rispetto alle ondate di luglio, dall’altro comporterà una forte escursione termica notturna e, soprattutto, una marcata accentuazione del rischio incendi boschivi. La moderata ventilazione prevista tra venerdì e sabato, infatti, potrebbe favorire la rapida propagazione delle fiamme in caso di innesco, rendendo indispensabile la massima cautela nelle aree rurali e boscate.

La fase più acuta dovrebbe esaurirsi nella seconda metà di sabato, quando correnti occidentali più fresche inizieranno a scalfire il promontorio anticiclonico, determinando un graduale ridimensionamento delle temperature. I valori, pur tornando su livelli più consoni alla stagione, resteranno comunque leggermente al di sopra delle medie del periodo, con una coda di caldo destinata a prolungarsi anche nei primi giorni della prossima settimana.

Sul fronte delle precipitazioni, invece, non sono previsti fenomeni di rilievo. Solo nella serata di oggi non si esclude qualche isolato piovasco nelle zone interne, ma senza alcuna criticità. Per il resto, il cielo si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con l’unica insidia rappresentata proprio dal termometro e dalla pericolosità del fuoco nelle aree verdi della provincia.