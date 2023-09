Pratola Serra, dopo l’incandidabilità la scure della Legge Severino per Aufiero

La Prefettura sarebbe pronta a far scattare la Legge Severino per la decadenza dell’ex sindaco di Pratola Serra e attuale capogruppo di minoranza Antonio Aufiero, per il quale dopo la dichiarazione di inammissibilita’ decisa dai giudici della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, ormai e’ ufficiale l’incandidabilita’ per due turni elettorali.

A Palazzo di Governo dovrebbe essere gia’ giunta la comunicazione ufficiale da parte dell’Avvocatura dello Stato della sentenza, visto che proprio l’Avvocatura era presente come parte al procedimento. Sara’ infatti la Prefettura a stabilire l’iter con il quale si dovra’ giungere alla definizione della vicen da, di cui pero’ dovra’ prendere atto il Consiglio comunale. Per questo nelle prossime ore sara’anche piu’ chiaro il percorso.

Tra l’altro ad occuparsi della procedura oltre che al prefetto Paola Spena, ci sarebbe anche il vicario di Palazzo di Governo, Maura Nicolina Perrotta, che nell’ultimo anno si è occupata molto delle questioni relative agli accessi negli enti per verificare eventuali fenomeno di condizionamento della criminalità organizzata. Per la Prefettura la procedura sarebbe quella prevista tra le disposizioni transitorie della Severino, ora bisognerà attendere la convocazione del consiglio comunale.