Prata da tre anni senza la sua basilica, scatta il flash mob

PRATA PRINCIPATO ULTRA – Un “flash mob all’Annunziata”, per tenere alta l’attenzione sullo stato della Basilica inaccessibile da tre anni, dopo un crollo che aveva interessato una parte della stessa. L’iniziativa a Prata Principato Ultra, dove alle 15 di sabato ci sarà l’iniziativa. Lo scopo è anche sollecitare le istituzioni ad adottare, al più presto, tutte le misure necessarie per rendere nuovamente fruibile uno dei beni storici più importanti dell’Irpinia. Varie le adesioni. Tra queste anche quella della Proloco di Prata ha deciso di appoggiare l’iniziativa: Noi saremo presenti in questo abbraccio simbolico del popolo di Prata alla sua antica chiesa, invitando gli iscritti a partecipare e a promuovere l’iniziativa che si terrà, nel piazzale antistante il monumento, il 1 febbraio 2025 alle ore 15. L’ obiettivo è quello di accrescere la consapevolezza sull’eccezionale valore culturale dell’Annunziata a 3 anni dalla sua chiusura. Da allora poco o nulla è stato fatto e il nostro principale monumento giace inaccessibile in una lenta agonia di abbandono. L’ Annunziata è uno dei monumenti più importanti della Campania e non può non rientrare tra gli interventi prioritari della tutela del nostro patrimonio culturale. Dal punto di vista architettonico e storico essa costituisce una delle testimonianze più preziose della nostra Irpinia. La basilica è un unicum per essere tra i primissimi esempi di una architettura religiosa che seppe sapientemente mescolare elementi architettonici bizantini e longobardi all’interno di un’area cimiteriale di epoca romana.

Negli ultimi anni abbiamo lavorato tanto su questa tematica, spesso in condizioni difficili, cercando sempre di dare il massimo per promuovere le eccellenze pratesi e siamo pronti a ricominciare per offrire, a chi viene o torna nel nostro paese, professionalità, cultura e amore per la nostra terra. Prata non puo’ fare a meno della sua millenaria Basilica. Per questo chiediamo ai cittadini di sostenere il coordinamento ideatore dell’iniziativa