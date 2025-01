Canavacciuolo alla scoperta del tartufo nero del Laceno

LACENO- Lo chef più noto del grande schermo per la sua cucina d’autore poteva arrivare in Irpinia senza conoscere la patria del “tartufo nero”? La risposta è scontata. Così Antonino Canavacciuolo, in questi giorni in Irpinia, ha visitato l’altopiano del Laceno e soprattutto visto da vicino i luoghi dove viene scoperto il tartufo, il “Nero di Bagnoli”. Ad accompagnarlo in questo viaggio in una delle zone più belle della provincia di Avellino non potevano essere che i giovani di “Passione Laceno”, la pagine che quelle bellezze le sponsorizza da anni. E non poteva mancare anche una foto di rito, che già impazza tra le pagine social dell’Irpinia.