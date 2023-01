Prata, in arrivo circa 500mila euro per il rifacimento della mensa scolastica. Con le graduatorie pubblicate sul sito dedicato all’attuazione delle misure PNRR per l’istruzione, il comune irpino si vede assegnare un finanziamento da 449.260 euro per il rifacimento della mensa scolastica che si trova presso il plesso delle Scuole dell’Infanzia e Primaria dell’Istituto Comprensivo Cocchia-Dalla Chiesa.

Finanziamento che, nell’ambito dell’edilizia scolastica, va a sommarsi a quello per la progettazione esecutiva e definitiva di un nuovo polo scolastico da oltre 150mila euro, al contributo da oltre 250mila euro previsto dall’avviso CSE per l’efficientamento energetico del plesso ospitante la Scuola Secondaria e al finanziamento da 314mila euro per la realizzazione dell’asilo nido comunale.