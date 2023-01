Le previsioni dell’Osservatorio di Montevergine: domenica un possibile miglioramento

L’Irpinia è interessata da una forte perturbazione atmosferica, che ha dato luogo a diffuse precipitazioni, nevose sino a quote di media o alta collina. Nel week-end, sono attese condizioni di tempo instabile.E’ quanto scrive l’Osservatorio di Montevergine.

Ecco le previsioni

Sabato 21 Gennaio 2023: si prevedono condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto, con possibili precipitazioni, più probabili nelle ore notturne (in particolare sulle aree più orientali della provincia), nelle prime ore della mattinata ed a cavallo fra il pomeriggio e la sera. Nella seconda parte del giorno, le precipitazioni avranno carattere intermittente. Sono attese nevicate a partire, in genere, dai 300-500 m di quota. TEMPERATURE: in lieve flessione. VENTI: da deboli a moderati, inizialmente settentrionali, tendenti a ruotare gradualmente da sud-ovest.

Domenica 22 Gennaio 2023: nella notte e al mattino, si prevedono condizioni di cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con possibili precipitazioni, nevose sino a quote collinari. In seguito, le condizioni atmosferiche subiranno un parziale miglioramento. TEMPERATURE: in lieve calo nei valori minimi. VENTI: in prevalenza meridionali, da deboli a moderati, tendenti a divenire assenti in serata.