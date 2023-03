“Posto Occupato”, uno scranno dell’Aula consiliare per le donne vittime di violenza

Uno scranno del Consiglio comunale di Avellino per le donne vittime di violenza. Si svolgerà domani mattina, alle ore 10, nell’aula consiliare di Palazzo di Città, la presentazione dell’iniziativa “Posto Occupato”, promosso dall’assessore alle Pari Opportunità, Marianna Mazza.

Dopo l’approvazione dell’apposita delibera di giunta, lo scorso 8 marzo, in occasiona della Giornata internazionale della donna, l’esponente della giunta Festa attiverà concretamente la campagna di sensibilizzazione pianificata dall’Amministrazione. Si tratta di un gesto concreto rispetto ad un tema cruciale e sul quale non è consentito abbassare la guardia. Uno dei posti della massima assise di Palazzo di Città, per l’occasione, sarà occupato simbolicamente, contestualmente all’avvio di un percorso di tutela che verrà costruito d’intesa con le associazioni attive sul territorio.

All’appuntamento, oltre all’assessore Mazza, all’Amministrazione di Avellino ed ai Consiglieri comunali, prenderanno parte, tra gli altri, la Consigliera regionale Loredana Raia, la Consigliera di Parità della Regione Campania, Mimma Lomazzo, il Consigliere di Parità della Provincia di Avellino, Mario Cerbone, la Consigliera delegata alle Pari Opportunità della Provincia di Avellino, Laura Cervinara, la Presidente della Consulta regionale, Ilaria Perrelli, la tesoriera della Consulta regionale, Antonella Freda, i presidenti di tutti gli Ordini professionali della Provincia di Avellino, i dirigenti scolastici degli Istituti superiori della città, e i componenti del Comitato unico di Garanzia del Comune di Avellino.