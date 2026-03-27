Poste, riapre l’ufficio di Rotondi e iniziano i lavori in quello di Fontanarosa

Prosegue in Irpinia il piano di potenziamento degli uffici postali legato al progetto “Polis” di Poste Italiane. Da un lato riapre al pubblico l’ufficio postale di Rotondi dopo i lavori di ristrutturazione, dall’altro prendono il via gli interventi di ammodernamento nella sede di Fontanarosa, che sarà presto adeguata per offrire ai cittadini nuovi servizi della pubblica amministrazione.

A Rotondi, la sede di via Pietro Nenni 2 è di nuovo operativa secondo la tipologia Polis. I cittadini possono già richiedere direttamente allo sportello tutta la certificazione Anpr, l’Anagrafe nazionale della popolazione residente, oltre alla stampa del cedolino della pensione, alla certificazione unica e al modello “Obis M”, che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico.

L’intervento ha previsto una completa riorganizzazione degli spazi, con l’obiettivo di migliorare la fruizione dell’ufficio, il comfort ambientale e l’accessibilità ai servizi. Tra le opere realizzate rientrano anche la nuova configurazione della linea di sportelleria, con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela, e una postazione di lavoro ergonomica per favorire una corretta postura degli operatori. L’ufficio postale di Rotondi sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.

Sul fronte di Fontanarosa, invece, Poste Italiane ha comunicato l’avvio dei lavori di ammodernamento della sede locale, che consentiranno anche in questo caso di attivare i servizi previsti dal progetto Polis. Una volta completati gli interventi, i cittadini potranno richiedere certificati anagrafici e di stato civile, servizi Inps, codice fiscale per neonati e altri documenti della pubblica amministrazione.

Durante il periodo dei lavori, i clienti potranno comunque continuare a usufruire dei servizi postali rivolgendosi all’ufficio postale mobile, posizionato in via Giacomo Brodolini, adiacente alla sede interessata dal cantiere. Lo sportello mobile sarà operativo dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.

Il progetto Polis, promosso da Poste Italiane, punta a rendere più semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti, contribuendo alla coesione economica, sociale e territoriale e al superamento del digital divide. In questa direzione, le novità che riguardano Rotondi e Fontanarosa rappresentano un ulteriore passo avanti nel rafforzamento dei servizi di prossimità sul territorio irpino.