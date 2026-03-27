Montemiletto, ordinanza del sindaco per prevenire rischi per la presenza di lupi

MONTEMILETTO- Un’ordinanza per misure di prevenzione e sensibilizzazione relative alla presenza di esemplari di lupo (canis lupus) nel territorio comunale di Montemiletto. Quella adottatta dal sindaco Massimiliano Minichiello al fine di “prevenire possibili situazioni di pericolo, in particolare a danno delle persone e degli

animali d’affezione, si rende opportuno disporre specifiche prescrizioni, nonché promuovere l’informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza circa le corrette condotte da adottare in

caso di avvistamento o presenza di lupi, così da garantire la tutela della sicurezza pubblica; – sono necessarie prescrizioni anche ai fini della tutela dell’esemplare stesso per salvaguardarne il naturale comportamento e l’indole selvatica, prevenendo l’instaurarsi di un’eccessiva confidenza all’ambiente antropizzato, che può determinarne il progressivo avvicinamento al contesto urbano e favorire situazioni di pericolo; – la fruizione da parte del lupo di residui alimentari di origine antropica può, nel tempo,

compromettere l’istinto e le capacità di ricerca autonoma del cibo, con possibili ripercussioni negative sia sullo stato di salute dell’animale e sulle sue dinamiche di selvaticità, sia sui rischi diretti o

indiretti per le persone e i propri animali d’affezione; – tale situazione non comune comporta la necessità di rimarcare obblighi già presenti in regolamenti comunali, nonché inserire specifici obblighi e ulteriori norme comportamentali

aggiuntive da rispettare, utili per il caso in oggetto e in generale per la restante fauna selvatica”. Tenendo conto anche della conservazione e gestione del lupo in Italia e che i lupi compiono spostamenti quotidiani regolari nell’ordine di decine di chilometri nell’ambito delle

attività di ricerca del cibo e di utilizzo del proprio territorio, pertanto si rende necessario adottare un provvedimento esteso all’intera area del Comune di Montemiletto. Per questo motivo, a tutela della sicurezza pubblica, della tranquillità dei residenti e per la protezione degli animali domestici e da .allevamento, sino a cessata emergenza il sindaco ha disposto: “É vietato qualsiasi comportamento che possa attirare esemplari di lupi nel contesto urbano

e, più in generale, che possa attirare la fauna selvatica, e in particolare: – è vietata qualsiasi attività di deposito incontrollato di qualsiasi fonte alimentare che possa

costituire elemento di attrazione per i lupi; – è vietato qualsiasi abbandono di rifiuti organici, al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani; – di utilizzare sempre il guinzaglio nella conduzione dei cani in tutte le aree aperte e comunque di non lasciare i cani incustoditi o liberi di vagare in aree accessibili al lupo ovvero a protezione degli animali domestici l’installazione di apposite recinzioni o il ricovero notturno in strutture chiuse; – di non eseguire la somministrazione di cibo agli animali domestici in luoghi aperti e non

protetti, nonché all’esterno delle abitazioni; – di eseguire la massima sorveglianza nell’alimentazione dei gatti delle colonie feline, rimuovendo il cibo non consumato al termine del pasto dei gatti medesimi”.