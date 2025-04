Poste Italiane, l’ufficio di Torelli di Mercogliano fiore all’occhiello del “Piano Decoro”

Nell’ufficio postale di Torelli di Mercogliano sono terminati da poco i lavori previsti dal “Piano decoro”, il programma di interventi messo a punto dall’azienda per riqualificare 12 sedi della città di Avellino e della sua provincia. La sede di via Nazionale Torrette, così come le altre interessate dagli interventi, è stata sottoposta a lavori di manutenzione straordinaria, pulizia interna ed esterna: il risultato conseguito la rende il fiore all’occhiello dell’intero patrimonio immobiliare della provincia.

Il “Piano Decoro” di Poste Italiane, che in Campania interessa 135 sedi, è un progetto in linea con la missione sociale dell’azienda, che dalla fine dell’anno scorso ha avviato in diversi uffici postali interventi immobiliari al fine di migliorare l’accoglienza per la clientela e per il personale. Gli interventi portati a termine in questi primi mesi del 2025 riguardano la manutenzione di alcune aree verdi, la pulizia straordinaria interna ed esterna per 7 uffici postali; sono stati installati 2 nuovi percorsi tattili per guidare i non vedenti all’interno delle sedi di Poste; iniziate inoltre le prime 10 tinteggiature complete di sale al pubblico e ambienti di back office. Opere che migliorano sensibilmente il decoro urbano, anche a beneficio dell’area circostante.

«Con questa iniziativa vogliamo rispondere alle aspettative di ogni cittadino, rendendo le nostre sedi più accoglienti e funzionali. Crediamo che un ambiente curato e organizzato possa fare la differenza nell’esperienza del servizio offerto e questo è il nostro obiettivo», spiega Salvatore De Rosa, responsabile dell’iniziativa per il Polo Immobiliare dell’area Sud.