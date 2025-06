Poste Italiane: in Irpinia i webinar di Educazione Finanziaria anche in modalità Lis 

Proseguono, anche per il mese di giugno, i webinar di Poste Italiane per i cittadini dell’Irpinia, nei quali saranno affrontati diversi argomenti fondamentali per una corretta

pianificazione finanziaria.

Si inizia martedì 10 giugno con un doppio appuntamento, alle ore 10 sulla tematica “I conti di casa” e alle ore 16 sulla tematica “La gestione del credito”. Nel corso dei due webinar saranno forniti suggerimenti utili per gestire al meglio il bilancio familiare e su come pianificare i propri progetti di vita attraverso un uso consapevole del risparmio e delle soluzioni di finanziamento.

Giovedì 12 giugno, invece, alle ore 10 verrà trattata la tematica “La protezione” e alle ore 16 la tematica “La previdenza”. Nei due appuntamenti i relatori condivideranno con i partecipanti suggerimenti utili su come proteggere sé stessi e i propri cari dagli eventi accidentali che potrebbero verificarsi nel corso della vita e sull’opportunità di pianificare da subito il proprio percorso previdenziale.

Gli incontri, promossi da Poste Italiane, hanno l’obiettivo di divulgare e diffondere una cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale per compiere scelte consapevoli e adatte agli obiettivi personali e familiari. I webinar saranno disponibili per tutti i cittadini anche con sottotitoli e interprete LIS.

Per partecipare gratuitamente basta collegarsi su https://www.posteitaliane.it/educazione-

finanziaria/eventi alla pagina web di Educazione Finanziaria, nella sezione sostenibilità del sito istituzionale www.posteitaliane.it, scegliere la tematica di interesse e registrarsi. All’interno del sito sono disponibili, inoltre, molteplici contenuti multimediali fruibili da tutti, come ad esempio, la sezione “A scuola di economia”, interamente dedicata ai bambini della scuola primaria e ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado, dove attraverso semplici storie e guide scaricabili vengono introdotti in modo semplice e divertente i concetti base della finanza. Inoltre, gli adulti possono fare affidamento su una guida dedicata, ricca di suggerimenti su come utilizzare al meglio i materiali e accompagnare i bambini e i ragazzi nell’apprendimento.

L’iniziativa si muove nel segno della tradizionale attenzione di Poste Italiane alle esigenze dei cittadini e in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali ESG, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.