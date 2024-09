Poste Italiane: ad Avellino oggi la prima tappa del progetto di educazione postale

È previsto per oggi alle ore 16.30 il primo webinar di Educazione Postale. L’evento è organizzato da Poste Italiane e ha la finalità di favorire la consapevolezza e la conoscenza di tutti i cittadini su tematiche di grande attualità, quali l’evoluzione dei servizi di recapito e la “rivoluzione” tecnologica e digitale ad essa collegata.

La crescita esponenziale dell’e-commerce ha portato con sé nuove sfide che la logistica ha raccolto, avviando nuovi modelli di commercio, nuovi formati di negozi di prossimità e città più intelligenti e sostenibili. Per questo motivo Poste Italiane, consapevole del proprio ruolo sociale e della propria missione, per continuare a soddisfare le esigenze di tutti i cittadini e per garantire la presenza capillare su tutto il territorio, ha ritenuto opportuno avviare una serie di iniziative didattiche.

Partendo quindi da una panoramica sull’attuale contesto e sulle evoluzioni legate al mondo della logistica e del recapito, nelle lezioni della durata di circa 60 minuti verranno affrontate tematiche di stretta attualità e dal forte impatto socio-economico che hanno l’obiettivo di fornire spunti di analisi ed informazioni utili a cogliere le opportunità generate dall’evoluzione tecnologica applicata all’ambito della logistica.

Sono previsti in particolare dei focus sulla gestione e sul ritiro dei pacchi, che riguardano soluzioni paperless, ripianificazione e flessibilità della consegna, logistica urbana.

I cittadini di Avellino e provincia potranno partecipare alle sessioni didattiche tramite il relativo QR Code o tramite il seguente link https://www.posteitaliane.it/it/educazione-postale-evento-16-settembre-2024.html

Nel corso del 2024 attraverso tale iniziativa sarà progressivamente interessato anche tutto il territorio nazionale. I progetti, inoltre, si muovono nel segno della tradizionale attenzione di Poste Italiane alle esigenze del cittadino e in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali ESG, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.