Intensificati i controlli dei Carabinieri in quest’ultimo fine settimana

Durante il fine settimana appena trascorso, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in linea con le direttive impartite dal Prefetto di Avellino, Dott.ssa Rossana Riflesso ha proseguito l’attività di prevenzione e contrasto alla criminalità predatoria predisponendo mirati servizi di controllo del territorio.

In tale ottica, la Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano, oltre alla gestione di numerosi servizi di ordine pubblico – tra i quali, particolarmente impegnativo, quello che ha garantito il regolare svolgimento della “Grande Tirata del Carro” a Mirabella Eclano – ha coordinato l’impiego di oltre 35 equipaggi che, in tre giorni, hanno presidiato le varie arterie stradali e i centri abitati dei numerosi comuni.

La costante presenza dell’Arma ha permesso di rinvenire e riconsegnare al legittimo proprietario alcuni oggetti trafugati da un’abitazione poche ore prima a Gesualdo. Parte della refurtiva, infatti, era stata abbandonata in un terreno incolto nell’agro di confine tra Gesualdo e Grottaminarda.

Nella tarda serata di ieri, proprio in Valle Ufita, i militari hanno intercettato un’autovettura di grossa cilindrata segnalata poco prima al “112” che, alla vista della “gazzella”, si è data a precipitosa fuga facendo poi perdere le proprie tracce. Sono in corso di acquisizione le immagini dei vari sistemi di videosorveglianza, anche autostradali, al fine di rintracciare il percorso della vettura e i loro occupanti.

Domenica sera infine, a Candida, i Carabinieri hanno sorpreso in strada un uomo sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. L’interessato, immediatamente fermato, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.