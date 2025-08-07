Porto illegale di arma: denunciato un 26enne noto alle Forze dell’Ordine

Nelle prime ore della decorsa notte, i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Avellino sono intervenuti in questa via Pirone, dove un 26enne noto alle Forze dell’Ordine, in stato di ebbrezza, brandendo una chiave inglese e un coltello da cucina nella pubblica via, a seguito di una precedente lite, minacciava alcuni familiari.

Il professionale intervento dei poliziotti, che nella circostanza utilizzavano il taser e si vedevano costretti ad esplodere con l’arma di ordinanza un colpo in aria a scopo intimidatorio, consentiva di far desistere l’uomo dai suoi scellerati propositi.

Il 26enne, non residente in questo capoluogo, è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica, che coordina le indagini, per porto illegale di arma e minaccia aggravata. Nei confronti dell’uomo è stato avviato l’iter amministrativo del Foglio di via obbligatorio da questo Centro per anni 3.

Si precisa che le contestazioni sono allo stato provvisorie e la colpevolezza della persona sottoposta alle indagini sarà accertata solo all’esito del giudizio definitivo.