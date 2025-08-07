Paternopoli, aggredisce e minaccia il fratello: 45enne arrestato dai Carabinieri per maltrattamenti in famiglia

Nella mattinata di ieri, a Paternopoli, i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto un 45enne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile del reato di “Maltrattamenti contro familiari o conviventi”.

L’uomo, al culmine di una lite scaturita da pregresse conflittualità familiari, avrebbe aggredito fisicamente il fratello convivente, causandogli lesioni giudicate di lieve entità.

All’arrivo dei Carabinieri, intervenuti a seguito di segnalazione presso l’abitazione indicata, il soggetto ha continuato a minacciare il familiare, mantenendo un atteggiamento aggressivo anche alla presenza dei militari.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Benevento, l’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari.