Ponte Massaro, Buonopane: “Siamo vicini all’apertura del cantiere”

Approvato il progetto esecutivo con la contestuale decisione a contrarre per l’affidamento

dell’appalto dei lavori di messa in sicurezza e miglioramento sismico del Ponte Massaro lungo la SR 400 per l’importo progettuale complessivo pari a 2.943.026,39 euro.

Il cronoprogramma prevede il completamento delle opere entro 240 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

“Siamo vicini all’obiettivo dell’apertura del cantiere e del completamento di questo importante intervento – dichiara il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane -. Si tratta di un percorso avviato da tempo che ora sta per concretizzarsi, chiudendo così un lungo periodo di disagi per gli automobilisti e, soprattutto, per i residenti dell’Alta Irpinia. L’impegno dell’Ente continua a essere massimo. Sono state superate fasi complicate relative alla progettazione e al reperimento delle risorse necessarie per i lavori di messa in sicurezza e miglioramento sismico del Ponte Massaro”.