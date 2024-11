A 108 anni si frattura il femore, viene operato e il giorno dopo torna in piedi.Protagonista della vicenda un ultracentenario, G.V. le sue iniziali ricoverato nel Reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’AORN San Pio di Benevento, guidata dal Direttore Generale Maria Morgante.

La frattura del femore in età anziana rappresentava in passato un fattore prognostico infausto per una grande percentuale di pazienti, soprattutto in relazione all’allettamento che ne conseguiva. Proprio per ridurre le complicanze quoad vitam, ha particolare importanza un timing capace di organizzare un tempestivo trattamento chirurgico con artroprotesi o osteosintesi, allo scopo di rimettere in piedi in prima giornata post operatoria il paziente.

“Gli interventi chirurgici che interessano persone ultracentenarie sono decisamente pochi – afferma il Dott .Luigi Matera,- direttore UOC Ortopedia e Traumatologia,la sinergia e la multidisciplinarietà che caratterizzano il personale sanitario dell’AORN San Pio sono fondamentali”.

L’intervento al paziente è stato coaudivato dagli anestesisti della UOC Anestesia e Rianimazione diretta dal Dott. Vincenzo Colella. Per affrontare l’intervento il paziente ha prima subito un delicato posizionamento del catetere vescicale da parte degli urologi afferenti all’UOC di Urologia diretta dal Dottor Luigi Salzano.

“Ringrazio i medici ed il personale sanitario per l’accoglienza , la cura ed il costante impegno ed abbraccio virtualmente il nonnino di 108 anni che si è affidato alle nostre cure” -afferma il Direttore Generale AORN San Pio di Benevento Maria Morgante.