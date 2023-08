Ponte di Ferragosto: controllo dell’intero territorio sannita

Nell’ultimo fine settimana e durante il ponte di Ferragosto i Carabinieri del Comando Provinciale di Benevento hanno provveduto ad intensificare, attraverso l’articolato impiego di n. 132 pattuglie, il controllo dell’intero territorio sannita, concentrandosi su veicoli, conducenti e/o passeggeri, nonché esercizi pubblici.

Il richiamato dispositivo ha permesso di:

– contestare a pubblici esercizi, n. 12 sanzioni amministrative per 3.000 euro complessivi;

– controllare in totale n. 630 veicoli,

– identificare n. 840 persone;

– ritirare n. 2 patente di guida scaduta;

– sottoporre a sequestro amministrativo n. 5 veicoli per circolazione senza l’assicurazione

per responsabilità civile obbligatoria, con conseguente ritiro delle 5 carte di circolazione;

– elevare n. 9 infrazioni al codice della strada, per un totale di euro 17.656,00 euro, di

vetture circolante con fermo amministrativo;

– elevare infrazioni al codice della strada, per guida senza patente, circolazione a velocità

non commisurata alle condizioni della strada, inosservanza dei segnali di divieto, omessa

revisione, omesso uso delle cinture di sicurezza, uso di apparecchi radiotelefonici

durante la guida, con conseguente decurtazione complessiva di n. 25 punti da patente di

guida;

– comunicare alle autorità competenti n. 3 soggetti, per uso personale di stupefacenti,

– rinvenire 20 grammi di hashish e 13 grammi di marjuana, occultati in un’aiuola e

successivamente sottoposti a sequestro;

– denunciare in stato di libertà, un conducente di una vettura coinvolta in un sinistro

stradale con feriti, oppostosi agli accertamenti per la verifica dello stato di ebrezza e/o

assunzione di sostanze stupefacenti;

Il controllo del territorio è stato rafforzato particolarmente nel fine settimana ed in occasione delle festività, allo scopo di garantire maggiore sicurezza alla popolazione, turisti/visitatori, agli utenti della strada e di prevenire i reati predatori.