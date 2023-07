Ponte della Ferriera, donna tenta gesto estremo: salvata

Avellino – Il Ponte della Ferriera ancora triste scenario del mal di vivere. Questa mattina una donna ha tentato di farla finita.

È successo intorno alle sei. Per fortuna alcuni mattinieri hanno notato l’atteggiamento della donna che lasciava presagire il gesto estremo ed hanno avvisato i soccorsi.

Immediato l’intervento della polizia e dei sanitari. La donna è stata visitata e rincuorata in qualche modo. Non si conoscono i motivi per i quali sia arrivata ad un tale livello di disperazione da decidere che l’unica soluzione potesse essere il suicidio. L’auspicio è che intorno a lei possa crearsi una rete di sostegno psicologico tale da tirarla fuori da questa condizione di grande malessere.