Pompieropoli fa tappa a Santa Paolina: in campo i bimbi della Primaria

SANTA PAOLINA – Il percorso in miniatura delle attività di messa in sicurezza in caso di incendio o altre emergenze che il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco porta in giro per sensibilizzare i più piccoli alla consapevolezza dei rischi, fa tappa a Santa Paolina.

Cosi tanti piccoli caschi rossi hanno fronteggiato un rogo, ma anche affrontato altre problematiche di emergenza.

Una giornata ricca di entusiasmo, come si evince dalle parole scelte per descrivere l’iniziativa da parte del sindaco del comune dell’hinterland avellinese, Rino Ricciardelli, che ha ringraziato il comandante provinciale Mario Bellizzi per quanto è stato organizzato:

“Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino è stato presente oggi (ieri per chi legge) a Santa Paolina per l’edizione 2024 di Pompieropoli. Grande partecipazione dei nostri bambini della Scuola primaria e dell’infanzia che hanno potuto simulare le attività effettuate dai Vigili del Fuoco in caso di emergenza e incendio. Un grazie sincero al Comandante provinciale, a tutte le donne e tutti gli uomini del Corpo per la passione con la quale hanno “lavorato” insieme ai nostri bambini”.

“Grazie all’associazione nazionale dei Vigili del Fuoco del comando di Avellino – aggiunge la consigliera comunale del Comune di Santa Paolina, Maria Assunta Egidio, – abbiamo affrontato presso il plesso G. Spinelli, la tematica della sicurezza nelle scuole ed i nostri alunni, con entusiasmo e curiosità, hanno trascorso una giornata didattica in modo alternativo.

Portiamo avanti i progetti insieme alle insegnanti ed ai genitori per far sì che la nostra scuola resti e sia sempre il fiore all’occhiello della nostra comunità, con la massima collaborazione e sinergia che da sempre ci contraddistingue: i bambini sono il nostro futuro.

Ringrazio fortemente il mio gruppo, il Sindaco e l’intera amministrazione comunale perché insieme abbiamo l’obiettivo di fare crescere sempre più la nostra comunità scolastica”.