“Pompieropoli”, il percorso ludico formativo fa tappa al centro sportivo di Vallata

Durante la mattina di oggi 24 maggio, presso il centro sportivo di Vallata, i Vigili del Fuoco di Avellino unitamente al personale dell’ associazione nazionale sezione di Avellino, hanno svolto “Pompieropoli” il percorso ludico formativo, per l’istituto comprensivo G. Pascoli di Vallata. I piccoli Pompieri sono giunti dai comuni appartenenti all’istituto comprensivo di Vallata con sedi a Trevico, Scampitella Vallesaccarda.

Dopo un saluto iniziale sono stati più di duecento i bambini che si sono cimentati nel percorso istruttivo che li ha portati ad essere diplomati come “Pompieri per un giorno”. Al termine dopo le foto di rito hanno intonato la canzone “Il pompiere paura non ha” per ringraziare per la bella mattinata trascorsa con i loro beniamini.