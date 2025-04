Controlli di polizia amministrativa a Lauro: sequestri e sanzioni per oltre 10mila euro

Nel decorso fine settimana, i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lauro hanno effettuato un servizio di controllo del territorio e di polizia amministrativa, durante il quale è stata ispezionata un’officina di carrozzeria auto. Nell’occasione, al titolare sono state irrogate sanzioni per un totale di 14.402 euro, sia per violazioni al Codice della Strada che per violazioni delle norme inerenti lo smaltimento delle vernici.

Nel corso delle medesime attività sono state controllate 245 persone di cui 72 con precedenti, 151 veicoli, elevate 16 violazioni al Codice della Strada ed effettuati 5 sequestri amministrativi.