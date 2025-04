New Boxe Avellino, terzo Memorial dedicato a Giovanni Santoro

L’ASD New Boxe Avellino, con il patrocinio del Comune di Avellino, organizza il terzo Memorial dedicato a Giovanni Santoro, “maestro di boxe e di vita”. L’appuntamento è per sabato 12 aprile 2025, alle ore 20:00, al Pala del Mauro. Rappresentanti del mondo della boxe di Campania e Puglia si scontreranno in una gara interregionale.