Polizia di Stato, sventato furto ad attività commerciale nel pieno centro di Avellino

La Polizia di Stato di Avellino ha sventato un furto ad un’attività commerciale ubicata nel centro di Avellino.

In particolare, nella decorsa notte, i poliziotti della Questura di Avellino, allertati dal sistema di allarme e di videosorveglianza di una nota gioielleria ubicata in centro cittadino, hanno raggiunto prontamente il luogo, costringendo i malfattori a desistere dagli intenti delittuosi e alla successiva fuga.

Sono in corso accertamenti della locale Squadra Mobile finalizzati a ricostruire la dinamica e all’individuazione dei responsabili.