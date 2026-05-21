Mirabella Eclano, furto di auto: 55enne denunciato dai Carabinieri per simulazione di reato e truffa

Aveva denunciato il furto della propria autovettura convinto che la cosa passasse inosservata. Ed invece, la determinazione dei Carabinieri della Stazione di Mirabella Eclano ha portato alla scoperta di un disegno criminale molto più subdolo, che nascondeva unicamente la volontà di riscuotere il premio assicurativo.

Un uomo di Mirabella Eclano è stato infatti deferito alla competente Autorità Giudiziaria con l’accusa di simulazione di reato e di tentata truffa. Gli approfondimenti investigativi avviati dopo la denuncia di furto dell’utilitaria hanno fin da subito insospettito gli investigatori che – attraverso una meticolosa attività di analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e dei tracciati GPS – hanno appurato che le informazioni fornite dal denunciante risultavano mendaci; e che il tutto era finalizzato ad incassare il premio assicurativo pari a circa seimila euro.