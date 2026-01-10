Polizia di Stato, spaccio di stupefacenti: un arresto nei pressi dell’autostazione Air

Nel corso di mirati servizi nei luoghi della movida, i poliziotti della Squadra Mobile, dopo un inseguimento a piedi, nella decorsa serata hanno bloccato e tratto in arresto un cittadino extracomunitario di anni 25 nei pressi dell’autostazione Air di Avellino, perché trovato in possesso di gr. 70,5 di sostanza stupefacente tipo hashish, suddivisa in nr. 28 confezioni in cellophane. Lo stesso è regolare sul territorio dello Stato perché richiedente la Protezione Internazionale. Al termine delle attività di Polizia Giudiziaria, coordinate dalla locale Procura della Repubblica, è stato associato presso la Casa circondariale di Bellizzi Irpino. Le contestazioni sono allo stato provvisorie e la misura cautelare è stata disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi i mezzi di impugnazione e il destinatario della misura stessa è una persona sottoposta alle indagini e, quindi, presunto innocente fino all’esito del giudizio definitivo.