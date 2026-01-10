Monteforte, pubblica illuminazione: pronto un piano di manutenzione straordinaria

L’amministrazione comunale di Monteforte Irpino al lavoro sulla manutenzione della pubblica illuminazione effettuata sul territorio. Sarà a breve realizzato un dossier da illustrare ai cittadini in modo dettagliato.

«Abbiamo ereditato – spiega il sindaco Fabio Siricio – un impianto di pubblica illuminazione abbandonato, obsoleto, pericoloso perché mai realmente manutenuto: pali con lampadine fuori produzione, quadri elettrici non a norma ed in disuso, pozzetti distrutti, allagati o scoperti, armadietti forzati, chiusi con semplice filo di ferro che consentirebbe a chiunque di aprirli, cavi e impianti deteriorati dal tempo e dall’incuria. Una situazione – aggiunge il primo cittadino – che non solo compromette il servizio, ma che mette a rischio la sicurezza delle persone».

Ieri mattina si è svolta a Palazzo Loffredo una riunione operativa tra il sindaco, l’assessore alla Pubblica Illuminazione, Massimo Vitale, l’assessore al Patrimonio, Elisabetta Iannaccone e la ditta aggiudicataria del servizio di manutenzione straordinaria. Successivamente ci sono stati dei sopralluoghi sul territorio.

«Monteforte merita strade illuminate, sicure e moderne – conclude il sindaco – E dopo, trent’anni di immobilismo, questa amministrazione ha deciso di mettere mano davvero ai problemi, senza più voltarsi dall’altra parte».