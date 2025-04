Polizia di Stato, Ariano Irpino: arrestato pregiudicato controllato dalla Volante

Nella giornata di ieri, poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ariano Irpino, nell’ambito di servizi dedicati al contrasto dei reati predatori e più in particolare al monitoraggio di persone pericolose per la sicurezza pubblica procedeva a incisivi controlli in località “Martiri”.

Nel corso delle predette attività veniva notato e controllato un 45 enne residente a Napoli che è risultato destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli con condanna alla reclusione per 2 anni e 10 mesi, oltre al pagamento di euro 9 mila di multa, per i reati di minacce gravi in concorso e porto abusivo di arma in luogo pubblico aggravate dal metodo mafioso.

Si procedeva pertanto al suo arresto associandolo alla casa circondariale di Ariano Irpino.