Adalgisa Tedesco a 97 anni rinnova la patente

A 97 anni, la signora Adalgisa Tedesco dimostra che l’età non è mai un ostacolo per perseguire la propria indipendenza e continuare a vivere con determinazione. La sua storia, raccontata dal Mattino, è un esempio di forza, resilienza e passione per la vita che non conosce limiti.

Nata il 30 aprile 1928, proveniente da una famiglia di sei figli, quattro fratelli e una sorella, la signora Adalgisa ha sempre affrontato la vita con grande forza e spirito di sacrificio.

Quando era giovane, Adalgisa si trasferì a Roma, dove iniziò a lavorare come donna di fiducia in famiglie di un certo rilievo. Negli anni ’50, ’60 e ’70, ha avuto l’opportunità di acquisire esperienza e costruire una carriera che la vedeva al fianco di persone influenti e rispettabili. Un percorso che le ha insegnato tanto, ma che non ha mai cambiato il suo carattere umile e determinato.

Otto anni fa, la signora Tedesco è tornata a Grottaminarda, il suo paese natale, dove ora risiede. Nonostante le difficoltà di una vita non facile, Adalgisa ha sempre mantenuto la sua vivacità e voglia di vivere, senza mai rinunciare alla sua autonomia. Un aspetto che la ha sempre contraddistinta è la sua passione per la guida. Fin da giovane ha avuto la patente e ha continuato a guidare con sicurezza.

Recentemente, a 97 anni, ha rinnovato la sua patente di guida, un gesto che rappresenta non solo il suo attaccamento alla libertà di spostarsi, ma anche un segno di come, con prudenza e attenzione, l’età non debba limitare le proprie capacità.

Il nipote Antonio Tedesco, con grande orgoglio, afferma: “Io non posso che essere orgoglioso di mia zia e di portare il suo cognome. Come lei dice sempre, ‘guidare con prudenza’ deve essere un monito per le nuove generazioni e per tutti noi. Deve essere un servizio, un atto di responsabilità, e non un rischio. Purtroppo, oggi stare in mezzo alla strada è diventato pericolosissimo.” Le parole del nipote sono un richiamo alla prudenza, un messaggio che risuona forte in un’epoca in cui la sicurezza stradale è fondamentale per il benessere di tutti.

La signora Adalgisa, con la sua vita di sacrifici, impegno e passione, continua a essere un esempio di forza e di indipendenza.