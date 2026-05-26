Polizia, arrestato 50enne avellinese per detenzione al fine di spaccio di stupefacenti

La Polizia di Stato di Avellino, nell’ambito dei servizi pianificati per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, ha tratto in arresto in flagranza di reato un 50enne di Avellino, per detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente.

In particolare, i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Avellino hanno rinvenuto nell’esercizio commerciale dell’uomo sostanza stupefacente del tipo cocaina nonché un bilancino di precisione e materiale per il taglio e il confezionamento della sostanza, debitamente sottoposti a sequestro. Al momento del controllo, l’uomo ha opposto resistenza agli agenti e, pertanto, è stato altresì deferito all’A.G. per resistenza a Pubblico Ufficiale.

All’esito dell’udienza, il G.I.P. del Tribunale di Avellino ha convalidato l’arresto, disponendo nei confronti dell’indagato l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Le misure e le attività svolte con il coordinamento della procura della Repubblica di Avellino sono tese a rafforzare la prevenzione e il contrasto alla vendita e al consumo di sostanze stupefacenti, con particolare riferimento a minori.

Si precisa che le contestazioni sono allo stato provvisorie e la colpevolezza della persona sottoposta alle indagini sarà accertata solo all’esito del giudizio definitivo.