Mezzo in corsa in fiamme in Via Pini: cabina e parte del materiale che conteneva

AVELLINO- Il veicolo di una società di spedizioni in fiamme durante la marcia, la prontezza dell’autista e l’ intervento di Carabinieri e Vigili del Fuoco. La cabina del veicolo è andata completamente distrutta, una parte del carico destinato all’ospedale e’ stata messa in salvo. Sul posto la Polizia Municipale e i militari dell’Arma. Nessun danno per le persone, la strada che collega all’Autostazione e’ stata interdetta al traffico
Redazione Irpinia
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