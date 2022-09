Politiche 2022 – IrpiniaNews si fa in due, doppia maratona elettorale in diretta sulla nostra fanpage. Si parte domenica 25 settembre alle ore 22:30 live da Ciotola con le proiezioni, i primi dati, le analisi, i commenti e i collegamenti sul voto per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Alfredo Picariello, Renato Spiniello e Sara D’Agostino ospiteranno tanti ospiti e osservatori per commentare insieme i primi risultati di questa tornata elettorale. La maratona si avvarrà del supporto dell’inviato speciale Enzo Costanza con le sue incursioni nei seggi e nei comitati elettorali. Regia come sempre affidata a Mario D’Argenio.

Ma non è finita qui. Il giorno dopo, a risultati acquisiti, si torna live da Ciotola a partire dalle 8:30 per la rassegna stampa e altri commenti e interviste sul voto.