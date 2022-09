Politiche 2022, alle 19 affluenza ancora bassa in Italia e in Irpinia: un calo del 14% ad Avellino

Continuano le operazioni di voto in tutta Italia, dove l’affluenza registrata alle ore 19 è del 51%, circa 7 punti in meno rispetto al 2018. In Campania poco più del 38% dei votanti si è recato alle urne, rispetto al 52% della tornata elettorale precedente, mentre in Irpinia sono il 42% gli elettori che hanno espresso, fino a poco fa, la loro preferenza per rinnovare il Parlamento italiano. Un calo del 14% quello registrato nella nostra provincia.

Una domenica segnata dal maltempo che ha sicuramente contribuito alla bassa affluenza alle urne. Rispetto al 2018, cala in tutti i comuni dell’Irpinia: la più bassa si registra a Monteverde, San Sossio Baronia e Senerchia; la più alta a Cairano.

Nel capoluogo il 46,54% dei cittadini aventi diritto di voto ha espresso la preferenza per eleggere Deputati e Senatori, rispetto al 59,95% del 2018. Si continua a votare fino alle 23, poi partiranno le operazioni di scrutinio.